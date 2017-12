Cada país calcula reincidência de uma maneira

Na França, 42,8% dos condenados voltaram a cometer o mesmo crime no intervalo de cinco anos contado a partir do fim da pena anterior, entre 2000 e 2010. Na Alemanha, no período de 2004 a 2007, a reincidência do mesmo crime foi de 35,7%. Na Itália, entre 1998 e 2005, 19% dos que ficaram em livramento condicional voltaram a delinquir. Já a reincidência dos que ficaram presos em regime fechado foi muito maior: 68%.

Na Inglaterra e no País de Gales, de julho de 2010 a junho de 2011, a reincidência foi de 25,5%. Na Noruega, de 20%, entre 2006 e 2008. Nos outros países nórdicos, variou de 24% a 31%.