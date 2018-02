Cachorro levado por assaltantes em São Bernardo é encontrado em Diadema O cão da raça pug Edgar, de 5 anos, voltou para casa. O animal, que havia sido levado de uma residência em São Bernardo por assaltantes no dia 19, foi encontrado no centro de Diadema, no ABC, após ligação anônima ao número de telefone divulgado pela família Andreotti. Ed, como é chamado, foi achado na noite de quinta-feira. Estava debilitado e com frio.