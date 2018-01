Cachorro invade pista e fecha Aeroporto de Congonhas

SÃO PAULO - Um cachorro invadiu a área da pista de decolagem e pouso do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, e obrigou à paralisação das operações às 18h18.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), até as 18h45 o cão ainda não havia sido capturado, o que impedia a retomada dos voo. Equipes locais tentavam pegar o animal no horário, sem sucesso.

A Infraero também informou que é provável que o animal doméstico seja de um passageiro embarcado. Ainda não se sabe como ele pode ter escapado. Quatro voos estavam atrasados às 19 horas.