Fotos: José Luís da Conceição/AE

SÃO PAULO - Pedestres que passavam pela Avenida Paulista na tarde desta terça-feira, 18, ficaram revoltados com uma ação da Polícia Militar. Segundo testemunhas, o morador de rua Milton Ferreira foi preso após seu cachorro, Hans, ter atacado um policial, na altura do número 2.000. As pessoas dizem que Ferreira vive naquela região há anos e que Hans é dócil e adorado pelos pedestres.