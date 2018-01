Cachorra salva bebê em assalto em Cuiabá

Uma cachorra ajudou a salvar um bebê de 1 ano durante assalto na noite de terça-feira, 3, na periferia de Cuiabá. Segundo a Polícia Militar, durante o roubo a uma casa, dois assaltantes teriam se irritado com o choro da criança e a jogaram dentro de um tambor com água. A mãe do bebê, cujo nome é mantido em sigilo, contou que a cachorra latiu para alertar o local onde estava o bebê. A PM informou que os ladrões buscavam dinheiro em espécie e, como não havia na casa, nada foi levado.