Cacareco aos montes!

Bambam e Maguila desfalcam um time de candidatos famosos & bizarros, que já conta em São Paulo com nomes de peso como Tiririca, Vampeta, Netinho, Marcelinho Carioca, mais os rapazes do KLB e a Mulher Pera, entre outros. O elenco carioca também não fica atrás: tem a Tati Quebra Barraco, a Myrian Rios, o Romário, a Mulher Melão...

Não se faz mais Cacareco como antigamente. Bons tempos aqueles em que, para avacalhar a política vigente, 100 mil paulistanos decidiram votar no rinoceronte do zoológico da cidade para vereador. Foi assim que, em 1959, Cacareco virou marca registrada de voto de protesto.

O problema do voto-cacareco após o advento das urnas eletrônicas é que, em vez de anular a cédula, ele pode eleger Ronaldo Esper deputado federal. Já pensou?!

No cativeiro

Corre na internet o movimento "Liberdade para Glória Maria". A campanha tem como alvo a direção da TV Globo, que não quer liberar a jornalista para o novo elenco do Saia Justa, do GNT. Por que diabos a estão escondendo na emissora?

Plus a mais

Vanusa vai acabar estabelecendo cachês diferenciados para suas apresentações. O show custará mais caro para quem quiser se divertir com o número da cantora que esquece o que está cantando.

Milagre

Deus fez a sua parte! A única vítima fatal no acidente que partiu ao meio um Boeing com 127 pessoas a bordo, na Colômbia, morreu de enfarte.

Mal comparando

E o PIB da China, hein?! Já é maior que o do Japão! Grandes coisas, né?!

O cara

Depois de mergulhar no Golfo do México, Barack Obama pode vir a São Paulo nadar com as filhas no Rio Tietê. Por essas e por outras é que a primeira-dama Michelle pegou recentemente uma das meninas e foi passar as férias na Espanha!

Amigo, amigo!

Já tem PM dançando valsa em baile de debutante nas favelas do Rio controladas pelas tais Unidades de Polícia Pacificadora. Não demora muito, vai ter "caveirão" fazendo entrega de pizza no morro.

Último recurso

Mick Jagger pode vir ao Brasil torcer pelo Fluminense. O presidente do Corinthians, Andres Sanches, estaria em Londres acertando tudo.

Direto ao assunto

A Playboy americana vai lançar um aplicativo para iPad sem imagens de mulher pelada. A garotada vai adorar ler a revista de cabo a rabo.