Caça foi modernizado Desde 2000, os 46 caças F-5 da FAB estão sendo convertidos na configuração M (modernizado) pela Embraer, com um custo estimado em US$ 420 milhões. A parceria da empresa nacional, com sede em São José dos Campos, é com a israelense Elbit. O F-5M tem um painel com telas digitais coloridas e superou expectativas. Vai voar até 2030, cinco anos além da meta inicial.