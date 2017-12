Cabral troca chefes de 18 batalhões da PM

O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), autorizou a troca de comando em 18 unidades da Polícia Militar na cidade. As modificações não alteram as chefias de batalhões que apresentam o maior número de roubo de veículos na cidade, como o 9.° BPM (Rocha Miranda), na zona norte. O 23.º BPM (Leblon), na zona sul, foi um dos que tiveram o comando trocado. A PM negou que as mudanças tenham relação com roubos de carro na zona sul. Segundo o órgão, as alterações são para "oxigenar os comandos". Uma idosa morreu ontem e um menino de 12, anteontem, em ações policiais na zona norte.