Cabral reage, mas não vai ao local O governador Sérgio Cabral Filho (PMDB) reagiu ontem às críticas que recebeu de internautas por não ter ido ao local do desabamento e por ter mantido silêncio anteontem. Segundo a Assessoria de Imprensa do governo, Cabral anteontem deu uma entrevista a uma rádio às 13h30 e foi à solenidade de passagem de comando da Força de Pacificação do Alemão, em Bonsucesso, na zona norte, às 17h.