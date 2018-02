Cabral pede ajuda da Marinha e Beltrame, da população Para tentar conter a violência, o governador do Rio, Sérgio Cabral Filho, anunciou ontem, em entrevista ao Jornal Nacional, que pediu apoio ao ministro da Defesa, Nelson Jobim. Ele autorizou a Marinha a fornecer apoio logístico. "Acabamos de solicitar o apoio, com transporte, viaturas e equipamentos importantíssimos para o combate a esses criminosos", disse. Segundo o governador, a Marinha não vai atuar nas operações policiais, mas apenas no fornecimento de equipamentos que serão usados pela Polícia Militar.