Cabral: ligação com empresa é questionada

A empreiteira Delta Construções S/A, de Cavendish - que perdeu a mulher e o enteado no acidente de helicóptero na sexta, na Bahia -, recebeu R$ 992,4 milhões em contratos com o governo do Rio no primeiro mandato de Cabral (2007-2010). Até anteontem, a administração havia reservado R$ 241,8 milhões do orçamento deste ano para a Delta. Outras cinco pessoas morreram no acidente.

Cabral é amigo de Cavendish e estava na Bahia para a comemoração de seu aniversário. Ele viajara em um avião do empresário Eike Batista. "O governador estava indo para a festa particular de um empreiteiro, viajou no avião de um empresário, todos com grandes negócios com o poder público", afirmou Freixo. O deputado Alessandro Calazans (PMN), da base de Cabral, disse em discurso na Assembleia que há "oportunismo" da oposição. "Não tenho qualquer espécie de contrato de prestação de serviços com o governo", disse Eike.