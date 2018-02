Cabral diz que índios terão de sair de prédio O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), disse ontem que não voltará atrás na decisão de demolir o prédio do antigo Museu do Índio para fazer obras para a Copa no entorno do Estádio do Maracanã. O Estado propõe aos índios construir perto dali um centro de referência indígena. Cabral inaugurou ontem duas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) nos Complexos do Jacarezinho e de Manguinhos.