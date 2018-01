Cabo e soldado do Exército morrem durante treinamento em MS

O Exército brasileiro abriu inquérito para apurar a morte do cabo Lima Leite e do soldado Diego José, ambos de 21 anos, por volta das 15h30 desta quinta-feira, 26, durante um treinamento numa base militar do Comando do 6º Distrito Naval em Ladário (MS). Os dois militares, pertencentes ao 17º Batalhão de Fronteira do Exército de Corumbá (MS), próximo à divisa com a Bolívia, passaram mal e desmaiaram durante o esforço físico aplicado no treinamento.

Mesmo levados para o Hospital Naval de Ladário, Lima e Diego não sobreviveram a uma parada cardiorrespiratória. Segundo o setor de comunicação social da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira em Corumbá, os dois militares apresentavam boa saúde e estariam aptos para a prática da atividade. O treinamento deveria terminar somente nesta sexta-feira, 27. Outros militares também passaram mal, mas se recuperaram após serem levados para o mesmo hospital.