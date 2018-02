Cabo de aço usado por alpinista se rompeu Vistoria nos equipamentos que o alpinista Bruno da Silva Mendes, de 32 anos, usou anteontem para escalar o Morro do Pão de Açúcar, na zona sul do Rio, indicou que o cabo de aço preso à rocha, que serve de guia, se rompeu. Mendes morreu após despencar de 70 metros de altura. Andréia Pereira, de 40 anos, que o acompanhava, ficou ferida, mas passa bem. Segundo a Federação de Montanhismo do Estado do Rio de Janeiro, a manutenção do equipamento está em dia e só o rompimento do cabo não explica o acidente.