Cabine põe beijo na web O morador de rua desempregado Nilton Antônio Dorsa, de 53 anos, entra na "cabine do beijo" pronto para transmitir pela internet uma mensagem de amor para sua "amada". Embora tenha quatro amadas, a declaração vai para a mais recente, Sandra, de 29, que mora em um sítio nas redondezas de Macapá. Sandra não acessa a internet. "O que vale é a intenção", acha Nilton. A cabine do beijo foi montada ontem na Avenida Paulista, na frente do Parque Trianon, pela agência de publicidade de uma goma de mascar. Chamada de "Desencalhamento", a ação pelo Dia dos Namorados colocou um casal de atores para dar selinhos nos interessados. Havia também a possibilidade de registrar vídeos com declarações para o namorado ou a namorada, ou, na falta de um par, para o ex-BBB Kadu Parga. A autora da declaração mais insólita vai ganhar um dia "romântico" com Kadu.