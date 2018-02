Cabeça é encontrada em ponto de ônibus do Rio

A cabeça de um homem conhecido como Parazão foi encontrada por moradores em um ponto de ônibus na frente da Favela do Cajueiro, em Madureira, zona norte do Rio, por volta das 15 horas de ontem. Segundo a Polícia Militar, ele seria o traficante que liderou a invasão do Morro da Serrinha, também na zona norte da cidade, na terça-feira - intensos tiroteios levaram a PM a ocupar o morro. De acordo com moradores, duas facções rivais estão em guerra pelo controle do ponto de venda de drogas.