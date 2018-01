Cabana é usada como cativeiro durante oito dias na Grande SP

Daniela do Canto, do estadao.com.br,

Uma cabana montada no meio do mato com pedaços de madeira, lençóis e lonas serviu de cativeiro durante oito dias para uma mulher de 40 anos e o filho de 14 nas imediações da Estrada do Rio Acima, no bairro do Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Os reféns foram libertados nesta quinta-feira, 10, sem ferimentos, após a polícia receber uma denúncia anônima da localização do cativeiro. Dois suspeitos foram mortos em troca de tiros com os policiais e dois acabaram presos.

Mãe e filho foram encontrados por policiais do 40º Batalhão e do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) da Polícia Civil. Eles contaram que cerca de dez bandidos faziam o revezamento no cativeiro.

Os policiais disseram ter sido recebido a tiros por pelos suspeitos que estavam no local. Houve revide. Wellington Zacarias da Silva, de 19 anos, vulgo Perninha, e Elton Aparecido Abrão, de 21, morreram. Foram presos Adriele Cristina dos Santos, de 21 anos, e Moisés de Souza Silva, de 20, vulgo Igor. Outros suspeitos conseguiram fugir.

No cativeiro, a polícia apreendeu dois revólveres calibre 38, dois facões, fitas plásticas usadas para amarrar as vítimas, celulares e dois óculos de natação pintados de preto, usados como venda. Também foram encontrados restos de comida e garrafas de refrigerante vazias.

Durante o sequestro, os familiares das vítimas receberam ligações dos bandidos, que pediram R$ 2 milhões de resgate. Segundo a polícia, o valor não chegou a ser pago. A Delegacia Antissequestro (DAS) acompanhou o caso desde o início.

O sequestro

Mãe e filho foram sequestrados na manhã do último dia 2 de dezembro, na zona sul de São Paulo. Bandidos invadiram a casa da família, no Parque Bristol, e amarraram e amordaçaram o dono da residência, que seria um empresário do ramo de transportes. Apenas a mulher e o filho foram levados ao cativeiro.