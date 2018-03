C. FICOU 25 MESES PRESA

A vida de C. só mudou novamente em maio deste ano, após 2 anos e 3 meses presa, quando o caso foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O ministro Celso Limongi entendeu o contrário: o próprio texto da lei não é suficiente para justificar a manutenção da prisão. A essa altura, a doméstica C. - que não tinha passagem na polícia por tráfico - já havia vivido "os piores dias" de sua vida.

"Vivi o pão que o diabo amassou e sem merecer, só esperando a Justiça fazer alguma coisa", disse a doméstica, que foi presa em casa, no Jaguaré, zona oeste de São Paulo, por ocultar 868 gramas de maconha e 5,1 gramas de haxixe embaixo do sofá. "Escondi, porque é o que qualquer mãe faria. Meu filho não teria estrutura para aguentar a cadeia. Foi para proteger", disse. "Mas não adiantou." Enquanto C. estava presa, seu filho foi morto, por envolvimento com o tráfico.