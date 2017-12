Butantã: 11 áreas verdes vão ser revitalizadas A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, em parceria com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, vai investir R$ 1,5 milhão para revitalizar 11 áreas verdes na região do Butantã, na zona oeste de São Paulo. Os projetos urbanísticos preveem reformas em passeios, paisagismo, ações de limpeza e manutenções em geral.