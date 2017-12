Buscou sossego e só achou trânsito

"A gente ouvia o barulho da água e dos sapos quando ia dormir", lembra Celso, hoje com 70 anos e aposentado. "Mas uns anos depois vimos as primeiras máquinas subindo desde lá de baixo, abrindo um clarão na mata. Até tentei vender a casa, mas não consegui. E hoje não vale a pena negociar, porque os imóveis aqui valem muito pouco."

A via que estava sendo aberta era a Avenida dos Bandeirantes, que se tornou a principal ligação entre a Marginal do Pinheiros e a Rodovia dos Imigrantes, por onde passam caminhões e carros durante todo o dia. O barulho e a poluição estão presentes dia e noite. E a casa de Celso e sua mulher está bem na frente disso.

A inauguração do Trecho Sul do Rodoanel e as restrições adotadas pela Prefeitura tiraram 44% dos caminhões da Bandeirantes durante o dia. O casal avalia que a situação melhorou bastante no início, mas que agora há mais carros ocupando o espaço dos veículos de carga. "É gente que percebeu que estava melhor a Bandeirantes e começou a rodar por aqui. Só que já está ficando parado no fim da tarde", diz Celso. Em relação aos caminhões, o aposentado é ainda mais cético: "Eles não passam de dia, mas de noite estão aqui na minha porta".