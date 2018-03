Buscas por tripulante de helicóptero continuam

As buscas pelo empresário José Lázaro da Luz, de 51 anos, tripulante do helicóptero que caiu em Itanhaém, litoral de São Paulo, devem continuar neste domingo, 12, informou o Centro de Coordenação de Salvamento (Salvaero) Curitiba.

O corpo do piloto, Waldemir Ricardo da Silva Lima, de 30 anos, foi encontrado em meio aos escombros. O helicóptero, modelo Robinson R44 prefixo PT-YON, teria saído de Peruíbe, no litoral sul paulista, a 135 km da capital, por volta das 11h15 de sexta-feira, 10, com destino ao Campo de Marte, com previsão de chegada por volta das 12h10, em São Paulo, mas caiu no caminho.

A investigação das causas do acidente será feita pelo Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA-4).