Busca pelo ''vidro certo'' foi um dos desafios

"Como a casa é tombada, todas as decisões passam pela avaliação do instituto. Isso é muito bom, pois preserva as características e a história", explica Riedel. Depois de comprado os vidros, ele teve de queimar alguns módulos para refazer a pintura. "É o que chamamos de gravação. A temperatura deve ficar entre 500° C e 550° C. Se passar disso, o trabalho fica comprometido."

Muitos dos danos sofridos foram causados pelo vapor do restaurante e pela ação do ar condicionado do local. Para evitar que isso ocorra novamente, o especialista revestiu o vitral com vidro de 4 milímetros de espessura. Além do revestimento, uma tela bem fina, afixada acima do vitral, protege a claraboia de mosquitos e da poeira vindos da rua.

"Acima do vitral é o céu. O telhado é aberto justamente para entrar a claridade. A tela é para impedir que caiam bichos, água da chuva e poeira da rua", diz o chef Renato. / G.M.