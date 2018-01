Busca a desaparecidos no interior de SP após chuvas continua

As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros retomaram na manhã desta quinta-feira, 28, as buscas a dois homens que desapareceram durante os temporais da tarde de terça-feira, 26, em Alumínio e em São Roque, no interior de São Paulo.

Em São Roque, as buscas se concentravam no córrego Araçari, onde um homem que sofre de deficiência mental teria caído durante a chuva. O córrego havia transbordado e, segundo testemunhas, o homem caminhou em direção à correnteza.

Em Alumínio, os bombeiros procuravam o corpo de Adauto Vaz, de 35 anos. Ele teria tentado passar um trecho alagado com sua bicicleta e acabou caindo nas águas do córrego Varjão, que corta a área urbana.