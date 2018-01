Buraco no Cebolão causa 15 km de filas na Marginal do Tietê

Um problema em uma junta de dilatação abriu um buraco no asfalto e causa a interdição de uma das faixas de rolamento do pontilhão que liga o trecho final da Marginal do Tietê no sentido Lapa ao início da Marginal do Pinheiros. A lentidão na Marginal do Tietê nesta quinta-feira, 16, chega à Ponte da Rodovia dos Bandeirantes pela pista local (4 km) e à Ponte da Casa Verde pela expressa (11 km).

Uma opção para o motorista é sair da Marginal do Tietê pelas pontes do Piqueri e Freguesia do Ó, passar pela Lapa e por Pinheiros e acessar finalmente a Marginal do Pinheiros. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem circular pela Marginal do Tietê no sentido Castello Branco. Outra alternativa, mas desta vez para quem está no trecho leste da Marginal do Tietê, é utilizar as pontes do Tatuapé, Jânio Quadros, Vila Guilherme e Bandeiras.