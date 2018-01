Buraco interdita trecho da Rodovia Régis Bittencourt

O trecho da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Barra do Turvo, na divisa entre São Paulo e Paraná, está interditado desde as 10h15 desta sexta-feira, 8, devido a uma erosão na cabeceira de uma ponte.

Segundo a Autopista, concessionária do Grupo OHL que administra a BR-116, uma erosão, provocada pelas chuvas, na cabeceira da ponte sobre o Rio Pardinho, no lado do trecho paulista da rodovia, causou a interdição como segurança, pois há risco de o asfalto ceder ainda mais.

No trecho, na altura do km 569, sentido Curitiba, o tráfego está sendo desviado para a pista no sentido de São Paulo, operando em meia pista. O desvio do tráfego envolve cerca de um quilômetro entre o km 568 e o km 1, já no trecho paranaense. Os veículos transitam por uma faixa em cada sentido. Há 14 quilômetros de lentidão no sentido Curitiba, do km 554 ao km 568.

Equipes de engenharia da concessionária realizam uma avaliação técnica no local. Não há problema estrutural na ponte. Ainda não há previsão de liberação.