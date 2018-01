Buraco bloqueia duas faixas da ponte Cidade Jardim

Um buraco aberto no canteiro central bloqueia, desde as 2 horas desta terça-feira, 16, as faixas centrais de ambos os sentidos da Ponte Cidade Jardim, na zona sul da capital paulista.

Uma máquina de fresagem era utilizada sobre a ponte e ficou enroscada no canteiro após o maquinista tentar mudar de pista. Um buraco foi aberto no canteiro após duas placas de concreto cederem e caírem na pista expressa da Marginal do Pinheiros no sentido Interlagos.

O tráfego de veículos sobre a ponte flui apenas pelas faixas laterais, de ambos os sentidos. Na pista expressa da Marginal do Pinheiros, as duas faixas da direita também foram bloqueadas para realização da limpeza. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o maquinista não se feriu.

As placas de concreto não atingiram nenhum veículo na Marginal e um engenheiro da Subprefeitura de Pinheiros foi acionado para avaliar se algum dano estrutural afetou a ponte.

Não há congestionamento no local devido ao baixa movimento de veículos.