Bulevar do Mercadão só nó papel A Prefeitura de São Paulo anunciou, em maio de 2011, a construção de um "bulevar" para interligar o futuro centro gastronômico planejado para o terreno onde ficavam os Edifícios São Vito e Mercúrio, que foram demolidos, e o Mercado Municipal, na região central de São Paulo. O projeto para a instalação de um Sesc e de um Senac no terreno está em andamento e já foi autorizado pela Câmara Municipal. Mas o projeto do bulevar segue no papel.