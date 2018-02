Bueiro: procurador quer investigação criminal O procurador-geral de Justiça Cláudio Soares Lopes pediu investigação criminal sobre as explosões em bueiros no Rio. Seu ofício foi encaminhado ao Ministério Público com recomendação para os promotores levarem em conta o artigo 251 do Código Penal, que trata do crime de explosão. Anteontem, o 12.º bueiro, em apenas três meses, explodiu na cidade, em Botafogo, na zona sul, deixando um ferido.