Bueiro explode na Av. N. S. de Copacabana Um bueiro explodiu no início da tarde de ontem em Copacabana, zona sul do Rio. Não houve vítimas. O incidente aconteceu na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Os bombeiros chegaram rapidamente ao local e controlaram o fogo. Ainda não se sabe a causa. Depois da série de explosões iniciada em 2011, as concessionárias de energia e gás comprometeram-se a renovar suas instalações.