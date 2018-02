Bueiro explode e destrói moto em Copacabana Um bueiro na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, perto do Hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio, explodiu às 14h45 de ontem. A moto de Francisco Ferreira Lima, de 34 anos, foi destruída e o motoboy teve a roupa chamuscada. A Light não identificou a causa da explosão, mas disse que vai arcar com os prejuízos de Lima.