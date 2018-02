Bueiro explode e 5 ficam feridos em Copacabana Explosão na galeria subterrânea da Light, concessionária de energia do Rio, feriu cinco pessoas e abriu um buraco de cerca de 6m de diâmetro no asfalto em Copacabana, zona sul. O acidente aconteceu na faixa de pedestres na esquina da Avenida Nossa Senhora de Copacabana com Rua Bolívar. No momento da explosão, o semáforo estava aberto para os carros, o que evitou que o número de feridos fosse maior.