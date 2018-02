''Bueiro-bomba'' ganha jogo no Facebook As várias explosões seguidas de bueiros no Rio e o risco em mais de 4 mil caixas de transformação já rendem mais do que piadas na internet. Na noite de anteontem, a empresa Playerum colocou na rede social Facebook o game "Desafio Rio Boom-eiro" (apps.facebook.com/rioboomeiro). Na tela, um convite: "Caminhe pela Cidade Maravilhosa sem Voar pelos Ares". Um dos criadores, o publicitário Rubens Blajberg, disse que aproveita notícias que chamam a atenção na mídia para suas criações.