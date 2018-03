Bruno passa por exames em hospital de BH

Em nota, a Superintendência de Administração Prisional da Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds) informou que o atleta voltou na quarta-feira do Rio com remédios controlados, sem receita médica, e reclamando de dificuldade para dormir. Bruno já havia passado mal outras vezes na penitenciária e sido internado no mesmo hospital.

Ontem mesmo o goleiro voltou para o presídio após os exames, realizados para verificar a necessidade dos remédios apreendidos.

Segundo a Seds, os medicamentos foram encontrados no momento da revista, procedimento padrão para todos os presos que entram na unidade. A assessoria da secretaria informou, porém, que "não é função do Estado" apurar onde ele conseguiu os remédios, a não ser que o acesso aos produtos tivesse ocorrido dentro da unidade prisional.

Bruno foi levado para o Rio na semana passada juntamente com o amigo Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, para audiência do processo a que respondem por lesão corporal, sequestro, ameaça e cárcere privado da ex-amante do goleiro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Enquanto esperava a sessão na sexta-feira passada, Bruno, com pressão baixa, desmaiou na cela e foi atendido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ao voltar à capital mineira, o atleta e Macarrão foram submetidos a exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal.