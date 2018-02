Bruno: Eliza levou R$ 30 mil e deixou filho Terminou às 20h49 de ontem o depoimento do goleiro Bruno Fernandes, acusado, com outras oito pessoas, do assassinato de sua ex-amante Eliza Samudio, de 25 anos. O jogador foi ouvido pela juíza Marixa Fabiane Lopes Rodrigues, do Tribunal do Júri de Contagem (MG), por nove horas e 55 minutos. Ele negou as acusações e afirmou que a jovem foi até sua casa no Rio e ao sítio em Esmeraldas (MG) por vontade própria e que em nenhum momento ela e o filho, que seria fruto do relacionamento do casal, foram ameaçados.