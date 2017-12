Bruno diz que Eliza pode estar em São Paulo O goleiro Bruno Fernandes disse ontem que sua ex-amante Eliza Samudio está viva. "Da última vez, ela falou que ia para São Paulo e ponto. Eu não sei dizer mais nada sobre essa pessoa." Réu no processo sobre o desaparecimento da jovem, o ex-goleiro do Flamengo conversou pela primeira vez com a imprensa ontem, após uma audiência no Fórum de Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Bruno alegou que ele e os outros oito réus estão sendo injustiçados e afirmou que confia que será inocentado e voltará a jogar.