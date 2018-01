Brooklin também terá demolições com a Linha 17 O monotrilho que formará a Linha 17-Ouro do Metrô também levará a desapropriações e demolições na região do Brooklin e de Santo Amaro, na zona sul. Inicialmente, o ramal conectará o Aeroporto de Congonhas à Estação Morumbi, na Linha 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). No percurso, o viaduto do monotrilho deverá passar sob um trecho da Ponte Octavio Frias de Oliveira. Isso ocorrerá na alça de acesso da ligação da Marginal do Pinheiros, sentido Lapa, com a Avenida Jornalista Roberto Marinho.