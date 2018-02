Brincadeira de estátua

Tudo mais ficava por conta da imaginação de cada um, mas é pouco provável que alguém, mesmo o mais tarado dos leitores do noticiário político da Itália, tivesse criatividade para roteirizar o que deu dia desses no La Repubblica:

depois do esfrega das gurias, adentrava o recinto uma estátua de Príapo, deus grego da virilidade, para que, uma a uma, elas a beijassem em sua parte mais sagrada.

A reportagem não esclarece o tamanho da estátua nem se, depois que as testemunhas entrevistadas foram embora enojadas, o público masculino presente teria algum tipo de participação ativa no rito. Ao que tudo indica, a gente ainda não sabe da missa a metade.

Guerra nas UPPs

Paul McCartney pode acabar com a paz nas favelas do Rio! O pessoal da Cidade de Deus ameaça invadir o Morro Dona Marta se a favela de Botafogo for a escolhida pelas autoridades para a apresentação do ex-beatle a uma comunidade pacificada pela polícia carioca.

Faz parte!

A notícia de que, até novembro, o Brasil terá uma unidade de produção de iPad fez muita gente por aqui mudar seus planos de fim de ano. Os mais ansiosos devem ir para a fila de uma loja da Apple em outubro, na esperança de voltar pra casa antes do Natal.

Virada careta

Com a proibição da venda de bebidas alcoólicas nos bares e barracas próximas da Virada Cultural de São Paulo, o preço da latinha de cerveja pode chegar a R$ 10 nas imediações do evento. A previsão é do comércio ilegal, que já faz estoque para não perder a oportunidade.

Por que parou?

Da série "Notícia não quer dizer nada", salvo engano há mais de 1 ano o Fantástico não faz reportagem sobre o desaparecimento do cantor Belchior. Cá pra nós, o assunto não é menos interessante que a dieta de Zeca Camargo!

Ombro amigo

Não está rolando nada entre Jaqueline Roriz e Protógenes Queiroz. O fato de o deputado ter se demorado 45 minutos com a nobre colega na sala do cafezinho da Câmara não quer dizer absolutamente nada. E não se fala mais nisso, OK?

De vento em popa

Com a demolição da cobertura de concreto aprovada pelo Iphan, a desconstrução do Maracanã deve estar acabada antes da Copa de 2014.