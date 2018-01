Quarenta e seis pessoas ficaram feridas ontem durante a Festa Junina de Cruz das Almas (BA), a 146 km de Salvador, na chamada "guerra de espadas" ? desafio com uso de artefatos feitos com bambu, pólvora e limalha de ferro. Todas as vítimas tiveram ferimentos leves, incluindo uma idosa de 84 anos e um policial militar ? que tentava impedir a brincadeira. Ninguém foi detido.