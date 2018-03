'Brigava muito e, por isso, me separei'

A atendente Joice Oliveira da Silva, de 29 anos, por exemplo, afirmou que ainda se recorda da violência com que o pai tratava a mãe durante a infância. "Às vezes, penso em tudo o que aconteceu. Até hoje isso me deixa angustiada, só de lembrar do meu pai com a voz alterada, antes das brigas", disse.

O estande do Ministério Público na Barra Funda também chamou a atenção da doméstica Damiana Félix da Costa, de 37 anos. Ela afirmou que foi vítima de violência durante os quatro anos em que foi casada e isso foi determinante para o fim de seu casamento. "Conheci o meu ex-marido quando eu tinha 14 anos, e fui morar com ele aos 19. Ele era bastante ciumento, brigava muito e por isso acabei me separando", disse. /W.C.