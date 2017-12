Brigadeiro e Matarazzo terão faixa aos sábados

Depois de adotar uma série de faixas exclusivas de ônibus de segunda a sexta-feira, pela primeira vez a Prefeitura vai implementar a medida aos sábados, em dois trechos da Avenida Francisco Matarazzo e na Avenida Brigadeiro Luís Antônio. A medida vale a partir de segunda-feira, quando também entram em operação faixas exclusivas na Avenida Águia de Haia e na Rua João Teodoro. Ao todo, serão 10,5 km ativados e a expectativa é de beneficiar 750 mil passageiros de coletivos.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a faixa exclusiva na Francisco Matarazzo será à esquerda e servirá como complemento aos trechos do Corredor Pirituba-Lapa-Centro onde anteriormente havia o compartilhamento da via entre os ônibus e os demais tipos de veículos. Na região, também já foi implementada uma faixa reversível para ônibus, no pico da tarde, sobre a Ponte do Piqueri.

A exclusividade para o transporte coletivo na nova faixa valerá de segunda a sexta-feira, das 4h às 23h, e aos sábados, das 4h às 15h. Somados, os trechos ocupam meio quilômetro - no sentido bairro, próximo do Viaduto Pompeia; e no sentido centro, no acesso da Avenida General Olímpio da Silveira.

Já na Brigadeiro Luís Antônio, no sentido centro, a restrição valerá à direita em toda sua extensão de 4,8 km, desde a Praça Dom Gastão Liberal Pinto até a Rua Maria Paula. A faixa será adotada de segunda a sexta-feira, das 6 às 22 horas, e aos sábados, das 6 às 14 horas.

Demais vias. No caso da Rua João Teodoro, a preocupação é com o pico da manhã e, por isso, a restrição na faixa da direita valerá só de segunda a sexta-feira, das 6 às 10 horas, no trecho entre as Avenidas do Estado e Tiradentes. Com isso, a faixa exclusiva para ônibus já existente entre a Rua Maria Marcolina e a Avenida do Estado também funcionará das 6h às 10h.

Os coletivos também passam a ter exclusividade de circulação, na segunda-feira, em toda a extensão da Avenida Águia de Haia, desde a São Miguel até o acesso da Radial Leste, totalizando 4,3 km. Isso de segunda a sexta-feira, das 5 às 9 horas, no sentido centro, e, das 17 às 20 horas, no sentido bairro.