Briga na saída de baile funk deixa um morto em São Vicente

Uma grande briga na saída de um baile funk em São Vicente, na Baixada Santista, causou a morte de um jovem e deixou outros dois feridos na madrugada desta segunda-feira, 22. Por enquanto, ninguém foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Sede da cidade, vários indivíduos agrediram as vítimas a pauladas e facadas por volta das 4 horas da madrugada em frente à Choperia Fantastic, no bairro Jardim Guaçu, próximo a divisa com Santos pela zona noroeste.

O estudante Cleber Willian Pinheiro Domingues, de 17 anos, foi esfaqueado, não resistiu aos ferimentos e morreu. Valdinei dos Santos Correia, de 27 anos, e Lucas dos Santos Neves, de 18, também ficaram feridos, mas passam bem.