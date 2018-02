Briga entre bolivianos deixa um morto e três feridos no Pari

SÃO PAULO - Uma briga envolvendo cerca de oito bolivianos terminou com um morto e três feridos na noite de domingo, 17, na Avenida Carlos de Campos, no bairro do Pari, na região central de São Paulo. Ainda não há informações sobre o que teria motivado as agressões.

Wilfredo Rodrigues, de 26 anos, recebeu diversas facadas e não resistiu aos ferimentos. Henri Omar Alvares, Jorge Luis Xambi e Augusto Alejandro Sanchez foram encaminhados para hospitais da região. Ainda não se sabe o motivo da briga. O caso foi registrado no 2º DP, mas o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) comandará as investigações.