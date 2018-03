Briga em pensão acaba com 1 morto e 1 preso Uma briga em uma pensão no número 804 da Rua Bela Cintra, na região central, acabou com um morto na noite de ontem. Segundo a polícia, o cozinheiro Francisco Gonçalves da Silva discutiu com José Borges da Silva, de profissão não informada, por acreditar que ele havia assediado sua mulher. José Borges teria sacado uma arma. Durante a briga, morreu vítima de um disparo do próprio revólver. O cozinheiro alega que matou o rapaz em legítima defesa e se entregou aos policiais. O caso foi registrado no 8.ºDP.