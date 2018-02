Briga em futebol acaba em esquartejamento Uma briga em um jogo de futebol, no domingo, acabou com a morte de um jogador e do árbitro em Pio XII (MA). O juiz Otávio Cantanhêde, de 20 anos, expulsou Josenir Abreu, de 30. Eles discutiram e o árbitro, após o jogo, matou o jogador a facadas. A família da vítima se vingou e matou Cantanhêde a pedradas, esquartejou seu corpo e pendurou sua cabeça. Imagens do crime foram parar na internet.