Briga em estacionamento de Cumbica acaba em cinco feridos

Cinco pessoas ficaram feridas na tarde de quinta-feira, 18, após uma briga no estacionamento do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Clientes e seguranças discutiram em razão de um uma falha no tíquete do estacionamento. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), durante o bate boca uma das clientes se identificou como juíza. Ela foi empurrada e xingada por um dos funcionários do local, dando início a confusão.

Dois funcionários foram levados para o posto médico do aeroporto e um terceiro para o Hospital Geral de Guarulhos. Os clientes foram para hospitais particulares. A polícia apreendeu um pedaço de madeira que pode ter sido usado na briga. Será feita perícia no objeto. A SSP não revelou o nome do estacionamento.