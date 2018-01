Briga em escola termina com aluno esfaqueado Uma briga de alunos em uma sala de aula da Escola Municipal Celso Banda, em Três Corações (MG), terminou ontem com um garoto de 13 anos esfaqueado por um colega de 12. A vítima foi atingida com golpes nas costas, nos braços e no pescoço. Ele foi socorrido no pronto-socorro e liberado horas depois. Os dois estudam na 7.ª série e o agressor foi levado para a Delegacia de Polícia Civil e foi liberado mediante a apresentação de seus responsáveis. A escola estuda que medida tomar contra os envolvidos.