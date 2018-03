Briga em boate termina com jovem morto à bala Uma briga iniciada dentro da boate Estação Class resultou na morte do jovem Tiago Pedroso, de 24 anos, na madrugada de ontem, em Sorocaba. Segundo a Guarda Civil Municipal, às 4 horas, os dois grupos se desentenderam na balada e iniciaram uma briga. Os seguranças intervieram e usaram spray de pimenta. A música foi interrompida e as luzes, acesas. A briga continuou do lado de fora. Uma pessoa ainda não identificada fez três disparos. Uma bala atravessou o braço e atingiu o coração de Tiago.