Briga em bar deixa três baleados em São Caetano do Sul

Uma discussão no interior de um bar deixou um saldo de três pessoas baleadas, por volta da 1h deste sábado, 5, na região central de São Caetano do Sul, no ABC paulista.

Os tiros foram disparados por um dos clientes do estabelecimento, que fica na altura do nº 1.170 da Rua Amazonas, próximo da esquina com a Rua Maranhão, no bairro Oswaldo Cruz.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Irritado com o assédio de um rapaz a uma das garotas que estavam no bar, o acusado pelos disparos, foi para casa e voltou armado. Encapuzado, sacou a arma atirou contra o concorrente.

Um dos tiros atingiu a coluna de uma jovem de 19 anos, que segue internada no Hospital Beneficência Portuguesa. O atirador estaria foragido.

Estilhaços de bala feriram levemente outra jovem, que já foi atendida no pronto-socorro central e liberada.

O suposto alvo do atirador também foi baleado e segue internado no Pronto-Socorro Maria Braido, localizado no Complexo Hospitalar Municipal, no bairro Olímpico. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Emergências (Same) auxiliaram no socorro às vítimas.