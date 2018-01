Briga em bar deixa dois baleados na zona norte de SP

Três pessoas ficaram feridas, pelo menos duas baleadas, no final da noite de domingo, nem uma briga no interior de um bar, próximo ao nº 5.300 da avenida Engenheiro Caetano Alvares, no Mandaqui, zona norte de São Paulo. Uma das vítimas, um rapaz de 26 anos, foi encaminhado pelos bombeiros ao pronto-socorro do Mandaqui, mas já está fora de perigo. As outras duas, ambas também do sexo masculino, foram levadas ao mesmo hospital pelas próprias testemunhas. A discussão teria sido motivada por divergências de futebol entre clientes, um deles lutador de jiu-jitsu. PMs da 02ª Companhia do 43º Batalhão foram acionados e encaminharam a ocorrência ao 20º Distrito Policial, da Água Fria. Até as 2h30 desta segunda-feira, o delegado da Água Fria ainda tomava depoimento das partes envolvidas na briga.