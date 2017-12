Briga de policiais termina em morte

Ricardo Valota, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Uma briga entre dois policiais militares terminou com a morte do soldado Bruno Farhat Serrano, de 26 anos, lotado no 48º Batalhão, por volta das 20h45 de terça-feira, 19, em frente a um bar, na Praça Agostinho Rodrigues Marques, na região de Itaquera, zona leste de São Paulo.

De folga, o policial foi abordado por um colega do mesmo batalhão e ambos começaram a discutir. Num determinado momento, o acusado sacou uma arma e atirou contra a cabeça da vítima, que morreu quando era atendida no Hospital Santa Marcelina. O assassino não teve a patente nem o nome divulgados pela PM e continua foragido.

Não se sabe ainda o motivo da desavença entre os dois PMs. O caso foi registrado no 32º Distrito Policial, de Itaquera.